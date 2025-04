Papa Francesco riaperta la Basilica di San Pietro prosegue ultimo saluto dei fedeli

Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, riaperta la Basilica di San Pietro: prosegue l'ultimo saluto dei fedeli Leggi su Tgcom24.mediaset.it La salma sarà esposta fino a venerdì davanti all'altare della Confessione. Oltre duecentomila persone attese sabato per le esequie. All'arrivo del feretro un grido: "Santo subito"

