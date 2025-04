Papa Francesco ore di fila in Vaticano per rendere omaggio al Pontefice

Vaticano, migliaia di fedeli cattolici hanno affrontato lunghe ore di attesa per poter vedere da vicino il corpo di Papa Francesco, esposto in stato all'interno della Basilica di San Pietro. Tra coloro che hanno raggiunto la prima fila c'erano anche alcuni giocatori dell'AS Roma, accorsi per rendere omaggio. L'esposizione, iniziata mercoledì, ha attirato un flusso continuo di visitatori tanto intenso da spingere le autorità a prolungare l'apertura della basilica: anziché chiudere a mezzanotte, le porte sono rimaste aperte fino alle 5:30 del mattino seguente, prima di riaprire alle 7:00. Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, ore di fila in Vaticano per rendere omaggio al Pontefice Leggi su Tgcom24.mediaset.it In, migliaia di fedeli cattolici hanno affrontato lunghe ore di attesa per poter vedere da vicino il corpo di, esposto in stato all'interno della Basilica di San Pietro. Tra coloro che hanno raggiunto la primac'erano anche alcuni giocatori dell'AS Roma, accorsi per. L'esposizione, iniziata mercoledì, ha attirato un flusso continuo di visitatori tanto intenso da spingere le autorità a prolungare l'apertura della basilica: anziché chiudere a mezzanotte, le porte sono rimaste aperte fino alle 5:30 del mattino seguente, prima di riaprire alle 7:00.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Folla di fedeli a San Pietro: 61.000 fedeli hanno reso omaggio al papa; Papa Francesco, la salma a San Pietro. Lunga attesa per entrare in basilica. Meloni: “Sempre grati”; La salma di Papa Francesco a San Pietro per l'omaggio dei fedeli: dal 27 possibili visite alla tomba - Protocollo della Segreteria di Stato: 130 delegazioni presenti, di cui 50 capi di Stato e 10 sovrani; Morto Papa Francesco, tutti gli aggiornamenti in diretta: a San Pietro fedeli in fila otto ore per l'ultimo sa; L'omaggio nella notte, la coda di due chilometri. Cosa succede in San Pietro.

Riporta rainews.it: Fedeli in fila anche per sei ore per rendere omaggio a Papa Francesco - Ci sono tanti sardi fra le migliaia di fedeli che rendono omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Attendono ore per portargli l'ultimo saluto e dedicargli una preghiera. Si fermano anch ...

Da msn.com: Almeno quattro ore in fila per l'ultimo saluto a Papa Francesco - I fedeli pazientemente in coda tra ingenti misure di sicurezza Città del Vaticano, 23 apr. (askanews) - Ci sono da fare almeno quattro ore di fila, a San Pietro, prima di poter entrare in Basilica per ...

Secondo msn.com: La salma di Papa Francesco in Basilica. I fedeli 4 ore in fila per l'omaggio. Il passaggio... - AGI - Un fiume di persone, una fila lunghissima e composta di fedeli che si snoda lungo piazza San Pietro ed entra, attraverso la Porta Santa, in Basilica per poter dare l'ultimo saluto a Papa Frances ...