Papa Francesco oltre 90mila fedeli hanno reso omaggio alla salma A tre giorni dalla morte arrivano le condoglianze di Netanyahu

salma davanti a Santa Maria Maggiore, prima della tumulazione Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, oltre 90mila fedeli hanno reso omaggio alla salma | A tre giorni dalla morte arrivano le condoglianze di Netanyahu Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il rito della chiusura della bara è in programma venerdì alle 20. Sabato, dopo le esequie, un gruppo di poveri accoglierà l'arrivo delladavanti a Santa Maria Maggiore, prima della tumulazione

ansa.it scrive: Oltre 90mila persone hanno reso omaggio al Papa. Ai funerali gli ultimi, addio a passo d'uomo - Sarà il funerale dei grandi della terra ma soprattutto quello degli ultimi, i prediletti da Francesco.

