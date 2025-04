Papa Francesco morto le ultime notizie in diretta DIRETTA LIVE

Papa Francesco, morto all'età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile in seguito a un ictus cerebrale. Mentre fervono i preparativi per le esequie, in programma sabato 26 aprile alle ore 10,00 e alle quali sono attesi i principali leader mondiali, continuano a rincorrersi i nomi di coloro che potrebbero salire al soglio pontificio dopo Bergoglio.Di seguito le ultime notizie in tempo reale sulla morte di Papa Francesco di oggi, giovedì 24 aprile 2025, aggiornate in DIRETTA LIVE.DIRETTANotizia in aggiornamento Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)Leggi anche: Le ultime ore di Papa Francesco: "Grazie per avermi riportato in piazza".

