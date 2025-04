Papa Francesco maxischermo in piazza san Marco per i funerali del pontefice

maxischermo in piazza San Marco per i funerali di Papa Francesco. Questa la decisione della sindaca di Latina, Matilde Celentano, che intende dare ai cittadini la possibilità di riunirsi e di seguire in diretta insieme la cerimonia delle esequie del pontefice morto lo scorso 21 aprile, Lunedì. Latinatoday.it - Papa Francesco, maxischermo in piazza san Marco per i funerali del pontefice Leggi su Latinatoday.it inSanper idi. Questa la decisione della sindaca di Latina, Matilde Celentano, che intende dare ai cittadini la possibilità di riunirsi e di seguire in diretta insieme la cerimonia delle esequie delmorto lo scorso 21 aprile, Lunedì.

