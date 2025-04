Papa Francesco omaggio dello street artist Tvboy con San Francesco

Francesco' l'opera realizzata dallo street artist Tvboy che ritrae il Papa in versione angelo, con tanto di aureola e ali bianche. Sopra di lui la scritta 'Love' con il simbolo della pace al suo interno. L'opera è stata realizzata su un muro della scalinata che va da via Aurelia a via della Stazione Vaticana (ADDIO A Papa Francesco, LO SPECIALE DI SKY TG24). Tg24.sky.it - Papa Francesco, l'omaggio dello street artist Tvboy con 'San Francesco' Leggi su Tg24.sky.it Si chiama 'San' l'opera realizzata dalloche ritrae ilin versione angelo, con tanto di aureola e ali bianche. Sopra di lui la scritta 'Love' con il simbolo della pace al suo interno. L'opera è stata realizzata su un muro della scalinata che va da via Aurelia a via della Stazione Vaticana (ADDIO A, LO SPECIALE DI SKY TG24).

Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani a lui tanto cara. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Populi Romani. 🔗quotidiano.net

“Il Papa ha trascorso una notte tranquilla”. Lo ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede con il consueto aggiornamento mattutino su Papa Francesco, ricoverato da un mese all’ospedale Gemelli di Roma. In serata tornerà il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del pontefice, in cura per una polmonite bilaterale nel Policlinico romano dal 14 febbraio scorso. 🔗lapresse.it

Si terrà venerdì 25 aprile 2025, alle ore 20.00, nella Basilica di San Pietro, la cerimonia di chiusura della bara di papa Francesco. Lo ha comunicato Diego Rovelli, maestro delle celebrazioni liturgihe pontificie. A celebrare la cerimonia sarà il cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo del... 🔗romatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

