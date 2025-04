Papa Francesco le ultime ore Il medico Sergio Alfieri Quando sono arrivato era in coma con gli occhi aperti non è stata fatta la Tac

Papa Francesco», prima di morire, «non ha avuto alcuna crisi respiratoria». Lo dice «con contezza» Sergio Alfieri, coordinatore. Ilgazzettino.it - Papa Francesco, le ultime ore. Il medico Sergio Alfieri: «Quando sono arrivato era in coma con gli occhi aperti, non è stata fatta la Tac» Leggi su Ilgazzettino.it «Confermo che», prima di morire, «non ha avuto alcuna crisi respiratoria». Lo dice «con contezza», coordinatore.

