Papa Francesco la tomba in marmo e la scritta ‘Franciscus’

tomba di Papa Francesco “è stata realizzata in marmo di provenienza ligure con la sola iscrizione ‘Franciscus’ e la riproduzione della sua croce pettorale. La tomba è stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore. La tomba è situata nei pressi dell’Altare di San Francesco”. Lo si legge in una comunicazione della sala stampa della Santa Sede.Emergono infatti in questi giorni molti dettagli relativi ai funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile alle 10, e alla sua successiva sepoltura nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Lapresse.it - Papa Francesco, la tomba in marmo e la scritta ‘Franciscus’ Leggi su Lapresse.it Ladi“è stata realizzata indi provenienza ligure con la sola iscrizionee la riproduzione della sua croce pettorale. Laè stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore. Laè situata nei pressi dell’Altare di San”. Lo si legge in una comunicazione della sala stampa della Santa Sede.Emergono infatti in questi giorni molti dettagli relativi ai funerali di, che si terranno sabato 26 aprile alle 10, e alla sua successiva sepoltura nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: La tomba del papa a Santa Maria Maggiore: marmo ligure e l’incisione “Franciscus”; Papa Francesco, la tomba in marmo e la scritta 'Franciscus' - LaPresse; Tomba del Papa in marmo ligure,sola scritta 'Franciscus'; Papa Francesco, la tomba in marmo ligure, l'unica iscrizione e la croce pettorale: sarà aperta alle visite da; Papa Francesco, ecco come sarà il sepolcro a Santa Maria Maggiore.

Riporta notizie.it: La tomba di papa Francesco: un tributo eterno nella Basilica di Santa Maria Maggiore - La tomba che accoglierà la salma di papa Francesco è un’opera realizzata in marmo di provenienza ligure, un materiale pregiato che rappresenta non solo la bellezza artistica, ma anche la solidità e la ...

Da leggo.it: Papa Francesco, la tomba in marmo ligure, l'unica iscrizione e la croce pettorale: sarà aperta alle visite da domenica 27 - Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore e sarà possibile visitare la sua tomba dalla mattina di domenica 27 aprile. Lo ha detto il direttore della sala ...

Da msn.com: Papa Francesco, marmo dalla Liguria per il suo sepolcro e la sola iscrizione 'Franciscus' - Foto - (Adnkronos) - La tomba di papa Francesco a Santa Maria Maggiore è stata realizzata in marmo di provenienza ligure con la sola iscrizione "FRANCISCUS" e la riproduzione della sua croce pettorale. Lo fa ...