Papa Francesco la rivelazione del medico Aveva gli occhi aperti e quelle operazioni segrete

Papa Francesco negli ultimi anni. Professore di Chirurgia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile dell’Unità di chirurgia digestiva del Policlinico Gemelli, Alfieri è stato protagonista silenzioso e riservato di alcuni dei momenti più cruciali della vita clinica del Pontefice. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il chirurgo ha svelato per la prima volta i dettagli delle ultime ore di vita del Santo Padre, due interventi “segreti” e una missione che lo stesso Bergoglio gli ha affidato poco prima di morire. Il racconto di Alfieri è dettagliato, umano, carico di emozione. L’ultimo incontro tra medico e paziente avvenne il sabato prima di Pasqua. Francesco sembrava stare bene. Thesocialpost.it - Papa Francesco, la rivelazione del medico: “Aveva gli occhi aperti.. e quelle operazioni segrete” Leggi su Thesocialpost.it Sergio Alfieri, 58 anni, è il volto dietro le cure più delicate riservate anegli ultimi anni. Professore di Chirurgia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile dell’Unità di chirurgia digestiva del Policlinico Gemelli, Alfieri è stato protagonista silenzioso e riservato di alcuni dei momenti più cruciali della vita clinica del Pontefice. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il chirurgo ha svelato per la prima volta i dettagli delle ultime ore di vita del Santo Padre, due interventi “segreti” e una missione che lo stesso Bergoglio gli ha affidato poco prima di morire. Il racconto di Alfieri è dettagliato, umano, carico di emozione. L’ultimo incontro trae paziente avvenne il sabato prima di Pasqua.sembrava stare bene.

