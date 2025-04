Papa Francesco la diretta dalla camera ardente a San Pietro fila di fedeli fino a notte fonda per Bergoglio la bara esposta in Basilica

diretta per l'ultimo saluto a Papa Francesco, morto il 21 aprile: la camera ardente resterà aperta anche oggi dalle ore 7 fino a mezzanotte. I funerali sabato alle 10 di mattina e il conclave per eleggere il nuovo Pontefice. Leggi su Fanpage.it Gli aggiornamenti inper l'ultimo saluto a, morto il 21 aprile: laresterà aperta anche oggi dalle ore 7a mezza. I funerali sabato alle 10 di mattina e il conclave per eleggere il nuovo Pontefice.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Commemorazione di Papa Francesco, Presidente Fontana: Sua scomparsa lascia un vuoto profondo. Minuto di silenzio in Aula, al termine lungo applauso per il Santo Padre. Interventi di La Russa, gruppi e Meloni | comunicazione.camera.it; La salma di Papa Francesco è a San Pietro per l'omaggio dei fedeli - La Basilica aperta a oltranza nella notte: riapre alle 7; La diretta streaming dalla camera ardente di Papa Francesco: video in tempo reale dalla Basilica di San Pietro; Camera, la commemorazione di Papa Francesco. La diretta; Camera, la commemorazione congiunta di Papa Francesco. La diretta.

fanpage.it scrive: Papa Francesco, la diretta dalla camera ardente a San Pietro: fila di fedeli fino a notte fonda per Bergoglio, la bara esposta in Basilica - Gli aggiornamenti in diretta per l'ultimo saluto a Papa Francesco, morto il 21 aprile: la camera ardente resterà aperta anche oggi dalle ore 7 fino a ...

Scrive fanpage.it: Papa Francesco, la diretta della camera ardente a San Pietro: da oggi la camera ardente per l’addio a Bergoglio - Gli aggiornamenti in diretta per l'ultimo saluto a Papa Francesco, morto il 21 aprile: l'addio a Bergoglio dei fedeli alle 9 nella Basilica di San Pietro ...

tg24.sky.it scrive: Migliaia in fila per omaggiare Papa Francesco, code fino a tarda notte. LIVE - Riapre la camera ardente per il Pontefice. Centomila persone ieri in piazza per l'addio a papa Francesco. In oltre 20mila si sono messi in fila per rendere omaggio alla salma del pontefice a San Pietr ...