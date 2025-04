Papa Francesco la decisione sulle ultime ore di vita la rivelazione del medico

vitate l’accanimento terapeutico”. È una delle richieste più chiare e umane lasciate da Papa Francesco nei suoi ultimi mesi di vita, secondo il racconto di Sergio Alfieri, il chirurgo che lo ha seguito in momenti cruciali al Policlinico Gemelli. Un’indicazione precisa, già espressa nel 2021, e ribadita durante l’ultimo ricovero: nessuna intubazione, nessun prolungamento artificiale della vita.Leggi anche: Papa Francesco, da oggi la salma a San Pietro: il popolo cattolico gli rende omaggioLeggi anche: Funerali di Papa Francesco, le regole sugli outfit: come ci si veste (e perché il Santo Padre è in rosso)“Lo avrebbe aiutato a respirare”, ha spiegato Alfieri, “ma con i polmoni infettati sarebbe stato quasi impossibile estubarlo. Avremmo solo guadagnato qualche giorno, non la qualità della vita”. Thesocialpost.it - Papa Francesco, la decisione sulle ultime ore di vita: la rivelazione del medico Leggi su Thesocialpost.it “Se dovessi perdere coscienza, ete l’accanimento terapeutico”. È una delle richieste più chiare e umane lasciate danei suoi ultimi mesi di, secondo il racconto di Sergio Alfieri, il chirurgo che lo ha seguito in momenti cruciali al Policlinico Gemelli. Un’indicazione precisa, già espressa nel 2021, e ribadita durante l’ultimo ricovero: nessuna intubazione, nessun prolungamento artificiale della.Leggi anche:, da oggi la salma a San Pietro: il popolo cattolico gli rende omaggioLeggi anche: Funerali di, le regole sugli outfit: come ci si veste (e perché il Santo Padre è in rosso)“Lo avrebbe aiutato a respirare”, ha spiegato Alfieri, “ma con i polmoni infettati sarebbe stato quasi impossibile estubarlo. Avremmo solo guadagnato qualche giorno, non la qualità della”.

