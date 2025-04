Papa Francesco la bara sarà accolta a Santa Maria Maggiore da poveri migranti e rifugiati

Santa Sede, Matteo Bruni. La diretta tv seguirà tutti e sei i chilometri del corteo, ma la cerimonia della tumulazione sarà invece un atto riservatoL'articolo Papa Francesco, la bara sarà accolta a Santa Maria Maggiore da poveri, migranti e rifugiati proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Papa Francesco, la bara sarà accolta a Santa Maria Maggiore da poveri, migranti e rifugiati Leggi su Ildifforme.it Si è deciso che il corteo funebre procederà "a passo d'uomo", così da permettere "alla gente di salutarlo", come dichiarato dal direttore della sala stampa dellaSede, Matteo Bruni. La diretta tv seguirà tutti e sei i chilometri del corteo, ma la cerimonia della tumulazioneinvece un atto riservatoL'articolo, ladaproviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Approfondimenti da altre fonti: La salma di Papa Francesco a San Pietro per l'omaggio dei fedeli: dal 27 possibili visite alla tomba - Protocollo della Segreteria di Stato: 130 delegazioni presenti, di cui 50 capi di Stato e 10 sovrani; Papa Francesco morto, alta affluenza di fedeli. Omaggio di Meloni a San Pietro; Papa Francesco, come saranno i funerali: una sola bara e nessun catafalco. Il rito semplificato in tre stazion; Il secondo giorno di visite al corpo di papa Francesco; La bara di Papa Francesco verrà chiusa il 25 aprile, i dettagli sulla cerimonia e sulla tumulazione.