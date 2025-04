Papa Francesco in 24 ore 50mila persone al cospetto del feretro oggi fila di 2 km da piazza Risorgimento

Papa Francesco, in 24 ore 50mila persone al cospetto del feretro: oggi fila di 2 km da piazza Risorgimento proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Papa Francesco, in 24 ore 50mila persone al cospetto del feretro: oggi fila di 2 km da piazza Risorgimento Leggi su Ildifforme.it La cerimonia di Traslazione della salma del Pontefice ha lasciato spazio all'omaggio dei fedeli che fino a venerdì potranno accedere a San Pietro. Poi avverrà il rito di chiusura della bara. I funerali del Santo Padre saranno celebrati sabato 26 aprileL'articolo, in 24 orealdeldi 2 km daproviene da Il Difforme.

