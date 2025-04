Papa Francesco il ricordo di Francesco Montenegro Lampedusa ha dato la rotta alla Chiesa qui condivise il dolore con gli emigranti

rotta su Lampedusa che è diventata rotta di tutta la Chiesa. Veniva da un altro mondo e, prendendoci per mano, ci ha portati in un altro. Ilmattino.it - Papa Francesco, il ricordo di Francesco Montenegro: «Lampedusa ha dato la rotta alla Chiesa: qui condivise il dolore con gli emigranti» Leggi su Ilmattino.it «Tutto è partito da lì, da quellasuche è diventatadi tutta la. Veniva da un altro mondo e, prendendoci per mano, ci ha portati in un altro.

Approfondimenti da altre fonti

Cosa succede ora in Vaticano dopo la morte di Papa Francesco? Secondo quanto prevede l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il corpo del Pontefice verrà portato nella Cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione del decesso. Sempre seguendo le indicazioni previste dall’Ordo, questo trasferimento dovrebbe avvenire nella serata di oggi, lunedì 21 aprile. San Pietro si riempie di fedeli Nel frattempo, sono numerosi i fedeli che hanno riempito piazza San Pietro. 🔗open.online

ASCOLTI TV 21 APRILE 2025 • Lunedì • Gli ascolti tv di lunedì 21 aprile 2025 in una giornata profondamente segnata dalla scomparsa di Papa Francesco. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2841 35.56PT – 5849 33.06 M E D I A S E T24H – 2700 33.80PT – 5994 33.88 Tg1 Mattina – 399 14.31 Tg1 – 1126 23.49 UnoMattina – 1179 20.38 Storie Italiane – 1269 20.92Tg1 Edizione Straordinaria (10:05) – 3505 34. 🔗bubinoblog

Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla morte di Papa Francesco Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato al tg1 dedicato alla morte di Papa Francesco. LE PAROLE – «Ho trovato una persona umile e semplice che trasmetteva valori umani che ognuno di noi deve avere. Parlare col Papa, e io sono un argentino come […] 🔗calcionews24.com

Papa Francesco: il ricordo nelle parole di maggioranza e opposizione; Il ricordo del fedele Lgbt+: papa Francesco lo aiutò; Minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco: le modalità per il ricordo negli impianti; Nel ricordo di Papa Francesco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bergamo, messa in ricordo di papa Francesco, «La gioia del Vangelo il suo dono più grande» - Mercoledì 23 aprile 2025, nella basilica di Sant'Alessandro in Colonna, a Bergamo, la messa in ricordo di papa Francesco, presieduta dal vescovo di Bergamo. «La gioia del Vangelo, è il grande dono del ... 🔗ecodibergamo.it

Papa Francesco, la commemorazione a Camere riunite | Meloni: "È stato protagonista assoluto della nostra epoca" - Un lungo applauso è seguito al minuto di silenzio nell'aula di Montecitorio durante la commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite. 🔗msn.com

Il ricordo di Papa Francesco: «L’ho visto fare la fila in mensa come tutti» - IL LUTTO. Mercoledì 23 aprile con L’Eco di Bergamo tredici pagine dedicate alla memoria del Santo Padre, dal rapporto con la nostra provincia ai racconti di chi ha vissuto vicino a lui. Il racconto di ... 🔗ecodibergamo.it