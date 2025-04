Papa Francesco giovani in Piazza per l’ultimo saluto – Video

Papa che ha segnato i giovani, così viene ricordato Papa Francesco da uno dei tanti ragazzi presenti in Piazza San Pietro per dare l’ultimo saluto al pontefice, alcuni dei quali parteciperanno anche al Giubileo degli adolescenti, che si svolgerà dal 25 al 27 aprile a Roma. "Mi sono affezionata a questo Papa, . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Unche ha segnato i, così viene ricordatoda uno dei tanti ragazzi presenti inSan Pietro per dareal pontefice, alcuni dei quali parteciperanno anche al Giubileo degli adolescenti, che si svolgerà dal 25 al 27 aprile a Roma. "Mi sono affezionata a questo, .

