Tv2000.it - Papa Francesco, funerali e Novendiali. Domani la chiusura della bara

Leggi su Tv2000.it

Si è messa in moto l’organizzazione Vaticana per le imminenti celebrazioni in suffragio del. Stabiliti anche il calendario e le modalità di svolgimento dei.Servizio di Lucia AscionelaTG2000.