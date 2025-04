Papa Francesco fiumi di fedeli si riversano ancora pellegrinaggio tra selfie e lacrime

Una commossa delegazione dell'AS Roma ha reso omaggio alla salma di Papa Francesco. Nella mattinata, alcuni rappresentanti della squadra giallorossa hanno raggiunto San Pietro: con l'allenatore Claudio Ranieri erano presenti anche Dybala, Pellegrini, Cristante, Soulé e Mancini. Un gesto silenzioso ma sentito, che ha unito lo sport al lutto collettivo della città.Nel frattempo, le autorità tedesche hanno confermato che Angela Merkel non sarà presente alle esequie del Pontefice. "Non è prevista una partecipazione dell'ex cancelliera federale alla cerimonia funebre di Papa Francesco il 26 aprile", ha riferito una portavoce dell'ex capo del governo tedesco, confermando l'assenza di una delle figure politiche più influenti d'Europa.Intanto, i fedeli continuano ad affluire in massa verso la Basilica di San Pietro.

