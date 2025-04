Papa Francesco fiumi di fedeli per tutta la notte e San Pietro non ha mai chiuso

Papa Francesco ha assunto nelle ultime ore ore le dimensioni di un evento senza precedenti, anche nella notte. Un afflusso imprevisto e continuo di fedeli ha invaso la Capitale, rendendo necessario un ripensamento delle modalità di accesso alla camera ardente, allestita nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si trova la salma del Pontefice scomparso lunedì 21 aprile all’età di 88 anni.Fin dalle prime ore del mattino di ieri, migliaia di persone si sono messe in fila per rendere omaggio al Santo Padre, molti dei quali giunti nella notte con pullman e treni speciali da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Le code, ordinate e silenziose, si estendono per centinaia di metri lungo le vie adiacenti alla basilica. Thesocialpost.it - Papa Francesco, fiumi di fedeli per tutta la notte: e San Pietro non ha mai chiuso Leggi su Thesocialpost.it Roma si ferma, da ieri si raccoglie e accorre in massa. L’ultimo saluto aha assunto nelle ultime ore ore le dimensioni di un evento senza precedenti, anche nella. Un afflusso imprevisto e continuo diha invaso la Capitale, rendendo necessario un ripensamento delle modalità di accesso alla camera ardente, allestita nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si trova la salma del Pontefice scomparso lunedì 21 aprile all’età di 88 anni.Fin dalle prime ore del mattino di ieri, migliaia di persone si sono messe in fila per rendere omaggio al Santo Padre, molti dei quali giunti nellacon pullman e treni speciali da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Le code, ordinate e silenziose, si estendono per centinaia di metri lungo le vie adiacenti alla basilica.

