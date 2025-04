Papa Francesco e Vance retroscena assurdo dopo l’incontro in Vaticano cosa è apparso sul web

Vance ha definito “abbastanza incredibile” il fatto di essere stato l’ultimo leader internazionale a incontrare Papa Francesco nel giorno di Pasqua, poche ore prima della sua scomparsa. Durante il suo viaggio ufficiale in India, parlando con i giornalisti del pool che lo seguono, il vicepresidente degli Stati Uniti ha ricordato quell’incontro come un momento toccante.Pur ammettendo che il Pontefice “era in disaccordo su alcune politiche della nostra amministrazione, era d’accordo su molte altre”, Vance ha preferito non entrare in dettagli politici, sottolineando: “Non macchierò la sua eredità parlando di politica. Credo che era un grande Pastore cristiano e così ho scelto di ricordarlo”. “Credo che sia stata una grande benedizione, ho avuto la fortuna di stringergli la mano e dirgli che prego per lui ogni giorno, perché l’ho fatto e lo faccio”, ha detto dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Papa Francesco. Leggi su Caffeinamagazine.it J.D.ha definito “abbastanza incredibile” il fatto di essere stato l’ultimo leader internazionale a incontrarenel giorno di Pasqua, poche ore prima della sua scomparsa. Durante il suo viaggio ufficiale in India, parlando con i giornalisti del pool che lo seguono, il vicepresidente degli Stati Uniti ha ricordato quelcome un momento toccante.Pur ammettendo che il Pontefice “era in disaccordo su alcune politiche della nostra amministrazione, era d’accordo su molte altre”,ha preferito non entrare in dettagli politici, sottolineando: “Non macchierò la sua eredità parlando di politica. Credo che era un grande Pastore cristiano e così ho scelto di ricordarlo”. “Credo che sia stata una grande benedizione, ho avuto la fortuna di stringergli la mano e dirgli che prego per lui ogni giorno, perché l’ho fatto e lo faccio”, ha dettoaver appreso la notizia della scomparsa di

Si legge su la7.it: Il retroscena della scrittrice Mirella Serri: "Papa Francesco non voleva ricevere Vance, costretto perché ha insistito moltissimo" - La scrittrice Mirella Serri: "I politici in questo momento hanno molto bisogno della religione, in generale sono in crisi. La politica ha un deficit di credibilità".

Riporta repubblica.it: Il Papa e Vance, l’incontro a sorpresa e il “memorandum” di Francesco su migranti e poveri - Nei mesi scorsi tra la Chiesa e l’amministrazione Trump non sono mancate le polemiche, e Bergoglio all’urbi et orbi ha ribadito la visione della Chiesa ...

Lo riporta repubblica.it: Vance: "Una benedizione incontrare papa Francesco prima della sua morte, è stato un grande pastore" - Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è stato l'ultimo leader internazionale a incontrare papa Francesco, poche ore prima che il pontefice morisse. "Ovviamente quando l'ho visto non lo sapevo", ...