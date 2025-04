Papa Francesco e la passione per la musica

Francesco e la musica.Servizio di Pierachille Dolfini Papa Francesco e la passione per la musica TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco e la passione per la musica Leggi su Tv2000.it Il capitolo significativo del rapporto trae la.Servizio di Pierachille Dolfinie laper laTG2000.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosa riportano altre fonti: Papa Francesco e la musica: dalla visita al negozio di dischi all'album rock e al messaggio per Sanremo; Gli Offlaga Disco Pax con meno socialismo e più Gesù: il disco pop di Papa Francesco; Lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: ad Avezzano stop a musica e schiamazzi nei Focaracci; Addio a Papa Francesco, il pontefice che amava la musica classica: da Mozart a Bach, da Beethoven a Wagner; Jovanotti non annulla le date a Roma: «Molti arrivano da lontano, dedicheremo i concerti a Papa Francesco».

Riporta lifestyleblog.it: Papa Francesco e la musica: l’eredità di un pontificato che ha abbracciato la cultura popolare - Papa Francesco è deceduto all'età di 88 anni. Ripercorriamo il suo rapporto speciale con la musica e i grandi artisti internazionali, da Katy Perry a Bono degli U2, che hanno segnato il suo pontificat ...

Da abruzzo.cityrumors.it: Papa Francesco e la musica: dialoghi d’anima con i grandi del pop e del rock - La musica ha sempre avuto un ruolo speciale nella vita di Papa Francesco come espressione artistica, ma anche come strumento spirituale, ...

Come scrive ondarock.it: Papa Francesco e la musica: dalla visita al negozio di dischi all'album rock e al messaggio per Sanremo - Papa Francesco, che ci ha lasciato oggi a 88 anni, sarà ricordato anche come uno dei pontefici più sensibili alla causa musicale. “Sono ..