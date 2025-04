Papa Francesco e l’ amore per i malati

Papa Francesco, su tutte il suo amore per gli ammalati.Servizio di Monica Di Loreto Papa Francesco e l’ amore per i malati TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco e l’ amore per i malati Leggi su Tv2000.it Sono tante le immagini che tornano alla memoria in questi giorni del Pontificato di, su tutte il suoper gli am.Servizio di Monica Di Loretoe l’per iTG2000.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le notizie più recenti da fonti esterne: Papa Francesco e l’ amore per i malati; L'amore di Papa Francesco per i bambini; Addio Papa Francesco, le carezze e l'amore per i bambini; Gino Cecchettin a Bassano: «Aveva ragione papa Francesco, bisogna scegliere l'amore perché troverà la sua strada»; Una storia di luce: mamma Giusy, la piccola Giulia e l’amore di Papa Francesco.

Lo riporta giornaledipuglia.com: “Il messaggio di Papa Francesco? L’amore…”, tra la gente a Piazza S. Pietro - FRANCESCO GRECO. CITTA’ DEL VATICANO – “Il messaggio universale che lascia Papa Francesco all’umanità? L’amore…”. La ragazza si commuove, si passa la mano sul viso ad asciugare una lacrima. Siamo a Pi ...

Risulta da la7.it: Papa Francesco, Luca Casarini: "Un profeta, tanto amore per questo Papa da parte di un popolo fatto anche di tanti non credenti" - Papa Francesco, l'attivista Luca Casarini: "Tanti atei devoti per questo Papa ma anche tante persone che si sono riavvicinate alla chiesa e alla cristianità. È stato un profeta".

Segnala notizie.it: Dilexit Nos: l'enciclica di Papa Francesco sull'amore e la speranza - Scopri il significato dell'enciclica Dilexit Nos di Papa Francesco e il suo richiamo all'amore e alla solidarietà.