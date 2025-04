Papa Francesco e il benefattore anonimo per la sepoltura spunta l’ipotesi Berlusconi

Berlusconi l'anonimo benefattore che sosterrà le spese per la sepoltura di Papa Francesco: lo sostiene Affaritaliani, secondo cui la rosa degli indiziati si sarebbe ridotta a due persone. Nel testamento del Pontefice, reso noto dal Vaticano dopo la scomparsa di Bergoglio avvenuta all'età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile, si fa riferimento alla spese per la preparazione della tomba del Santo Padre, che sarà sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore. Nelle sua ultime volontà, infatti, Papa Francesco scrive: "Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, a trasferire alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a Mons. Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano".

