Papa Francesco dopo tre giorni le condoglianze di Netanyahu Riposi in pace

dopo il caso dei post pubblicati e rimossi e a tre giorni dal decesso, sui social media di Benjamin Netanyahu è apparso un post di condoglianze per Papa Francesco. L'ufficio del primo ministro israeliano ha scritto: «Lo Stato di Israele esprime le sue più sentite condoglianze alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica in tutto il mondo per la scomparsa di Papa Francesco. Possa riposare in pace». Israele parteciperà ai funerali di Jorge Mario Bergoglio con l'ambasciatore presso la Santa Sede Yaron Sideman. Una scelta precisa, spiegata con la difficoltà di mobilitare le autorità israeliane visto che la cerimonia cade di Shabbat, il giorno di riposo ebraico. I post rimossi Il 22 aprile, il giorno dopo il decesso di Papa Francesco, era stato il ministero degli Esteri israeliano a ordinare la rimozione dei post pubblicati dagli account ufficiali delle sue ambasciate, che recitavano: «Riposa in pace, Papa Francesco.

