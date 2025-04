Papa Francesco Codacons allarme rincari hotel e affitti per funerali

Papa Francesco, Codacons: allarme rincari hotel e affitti per funerali TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, Codacons: allarme rincari hotel e affitti per funerali Leggi su Tv2000.it C’è anche chi vuole sfruttare l’occasione per fare affari. Dormire nei dintorni di San Pietro in questi giorni, può costare fino a 2.500 euro. La denuncia è delle associazioni dei consumatori.Servizio di Giuseppe CaporasoperTG2000.

