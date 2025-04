Papa Francesco chi pagherà i funerali Il mistero del benefattore anonimo

Chi è il misterioso benefattore che finanzierà la sepoltura di Papa Francesco nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore? Questo interrogativo continua a scuotere il Vaticano, le redazioni giornalistiche e i circoli diplomatici più riservati. Nel testamento del Pontefice, reso pubblico dalla Sala Stampa vaticana, vi è un riferimento specifico a una somma destinata alla preparazione della tomba, ma l'identità del donatore resta avvolta nel mistero. È noto che i costi non saranno sostenuti dal patrimonio personale del Papa né dalle finanze vaticane. Il mistero sulle spese per la sepoltura del Papa Le operazioni sono state affidate a monsignor Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della basilica, una figura di rilievo nella gestione del complesso mariano e strettamente legata a Papa Francesco durante il suo pontificato.

