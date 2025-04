‘Papa Francesco antipapa’ rimosso dirigente Giustizia Antonio Pappalardo

rimosso il dirigente del Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia RomagnaÉ stato rimosso dall'incarico di dirigente 'ad interim' del Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo, dopo le sue frasi contro Papa Francesco. Martedì scorso il capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, aveva disposto "una indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente", indagine che ha portato oggi alla sua rimozione. 'Antipapa che si è impossessato delle Chiesa'Secondo quanto riferito da alcuni parlamentari, Pappalardo avrebbe accusato sui social Papa Francesco di essere "un 'antipapa che si è impossessato della Chiesa". Frasi che avevano suscitato l'indignazione di alcuni parlamentari del Pd che avevano chiesto al ministro Nordio di intervenire col conseguente avvio di un'indagine conoscitiva da parte del capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano" per accertare se ricorrano profili di responsabilità disciplinare" del dirigente.

