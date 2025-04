Papa Francesco 6 chilometri di corteo funebre Massimo impegno per la sicurezza

Un'imponente macchina per la sicurezza si è messa in moto già dal giorno di Pasquetta. A distanza di tre giorni dalla morte di Papa Francesco, la Capitale si prepara al giorno delle esequie che si svolgeranno sabato a San Pietro.Ieri, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sono state traslate le spoglie di Papa Bergoglio, oltre 19mila persone hanno portato l'ultimo saluto al Pontefice. Tra le manifestazioni del 25 aprile per la ricorrenza della festa della Liberazione, che inizieranno dalla mattina, e l'arrivo dei capi di Stato con le delegazioni estere che già da venerdì pomeriggio giungeranno a Roma, la Prefettura ha già elaborato i piani per gestire l'evento.Dopo le esequie, il corteo funebre si snoderà lungo un percorso di sei chilometri per raggiungere Santa Marta Maggiore, dove Francesco sarà tumulato.

