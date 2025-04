Papa cardinali a Roma per funerali e Conclave

cardinali stanno giungendo sempre più numerosi a Roma per i funerali del Papa e il successivo Conclave. Alcuni porporati già arrivati hanno partecipato alla Congregazione generale di questa mattina. Servizio di Rita Salerno Papa, cardinali a Roma per funerali e Conclave TG2000. Tv2000.it - Papa, cardinali a Roma per funerali e Conclave Leggi su Tv2000.it stanno giungendo sempre più numerosi aper idele il successivo. Alcuni porporati già arrivati hanno partecipato alla Congregazione generale di questa mattina. Servizio di Rita SalernoperTG2000.

