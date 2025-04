Pallanuoto la Pro Recco pareggia a Sabadell ed approda in finale di Euro Cup

Recco sbriga quella che era una mera formalità ed approda in finale dell’Euro Cup 2024-2025 di Pallanuoto maschile: nel match di ritorno del penultimo atto della seconda competizione continentale per squadre di club i liguri, forti del 16-6 con cui si erano imposti in casa all’andata, pareggiano in trasferta contro i catalani del Sabadell per 10-10.Nonostante il grande vantaggio accumulato all’andata, i liguri comandano a lungo anche in Spagna, e nel primo quarto trovano subito il break, allungando sull’1-3, prima che i padroni di casa rientrino sul 3-3. Nella seconda frazione gran prestazione difensiva della Pro Recco, che non subisce gol ed arriva a metà gara sul 3-6.Nel terzo periodo i catalani accorciano ed arrivano all’ultimo intervallo sul 6-7, mentre nell’ultimo quarto le due squadre giungono allo spalla a spalla, chiudendo il confronto in parità sul 10-10, con gli spagnoli che evitano la sconfitta e la Pro Recco che approda comodamente in finale. Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco pareggia a Sabadell ed approda in finale di Euro Cup Leggi su Oasport.it La Prosbriga quella che era una mera formalità edindell’Cup 2024-2025 dimaschile: nel match di ritorno del penultimo atto della seconda competizione continentale per squadre di club i liguri, forti del 16-6 con cui si erano imposti in casa all’andata,no in trasferta contro i catalani delper 10-10.Nonostante il grande vantaggio accumulato all’andata, i liguri comandano a lungo anche in Spagna, e nel primo quarto trovano subito il break, allungando sull’1-3, prima che i padroni di casa rientrino sul 3-3. Nella seconda frazione gran prestazione difensiva della Pro, che non subisce gol ed arriva a metà gara sul 3-6.Nel terzo periodo i catalani accorciano ed arrivano all’ultimo intervallo sul 6-7, mentre nell’ultimo quarto le due squadre giungono allo spalla a spalla, chiudendo il confronto in parità sul 10-10, con gli spagnoli che evitano la sconfitta e la Prochecomodamente in

