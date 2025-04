Pallanuoto Jesina domenica il recupero a Fermo

Leggi su .com

Campionati sospesi nella giornata di sabato per i funerali di Papa Francesco: i due club si sono accordati per giocare la gara non disputata per la mancanza di arbitriJESI, 24 aprile 205 – Così come voluto dalla Federazione Italiana Nuoto, sabato 26 Aprile non si disputeranno partite, in segno di lutto per la morte di Papa Francesco, e così l’incontro didel campionato di serie C trae Athena Bracciano è stato rinviato a data da destinarsi.Con questa sosta forzata, ne approfittanoche si sono messe d’accordo per recuperare la partita (annullata per mancanza di arbitri)27 alle ore 14.00 nel capoluogo fermano.Nonostante alcune defezioni per influenza in casa leoncella, la società ha preferito giocare, per non avere troppe partite da recuperare nel finale di campionato ed evitare turni infrasettimanali che avrebbero causato disagio agli atleti.