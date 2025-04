Palinsesti Rai i programmi del 25 aprile dalle 11 45 la diretta da Genova con il discorso del presidente Mattarella

Palinsesti televisivi, in cui si incrociano la morte di Papa Francesco e la celebrazione per il 25 aprile. Per domani è prevista una “mini rivoluzione” sulle messe in onda di domani. A cominciare dalla cancellazione della diretta di È sempre mezzogiorno: la Rai trasmetterà in diretta tv il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Salta dunque per Antonella Clerici.L’anniversario è importante: si celebrano gli ottanta anni della liberazione dall’occupazione nazifascista. Un anniversario che la Rai celebrerà con un palinsesto fatto di approfondimenti, documentari e con le dirette dei principali eventi istituzionali. A cominciare da quelli con il presidente Mattarella, le cui parole sono ovviamente molto attese. Rai 1 alle 9.20 trasmetterà la cerimonia di deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria – a cura del Tg 1 in collaborazione Rai Quirinale – poi alle 11. Ilfattoquotidiano.it - Palinsesti Rai, i programmi del 25 aprile: dalle 11:45 la diretta da Genova con il discorso del presidente Mattarella Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sono giorni strani per itelevisivi, in cui si incrociano la morte di Papa Francesco e la celebrazione per il 25. Per domani è prevista una “mini rivoluzione” sulle messe in onda di domani. A cominciare dalla cancellazione delladi È sempre mezzogiorno: la Rai trasmetterà intv ildeldella Repubblica Sergio. Salta dunque per Antonella Clerici.L’anniversario è importante: si celebrano gli ottanta anni della liberazione dall’occupazione nazifascista. Un anniversario che la Rai celebrerà con un palinsesto fatto di approfondimenti, documentari e con le dirette dei principali eventi istituzionali. A cominciare da quelli con il, le cui parole sono ovviamente molto attese. Rai 1 alle 9.20 trasmetterà la cerimonia di deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria – a cura del Tg 1 in collaborazione Rai Quirinale – poi alle 11.

