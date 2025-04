Palermo trova una bomba a mano e la mette in valigia scatta allarme in aeroporto denunciata turista francese

Tgcom24.mediaset.it - Palermo, trova una bomba a mano e la mette in valigia: scatta l'allarme in aeroporto, denunciata turista francese Leggi su Tgcom24.mediaset.it Alla polizia ha detto di averla rinvenuta sulla spiaggia di San Vito Lo Capo e di aver deciso di portarla a casa come souvenir della vacanza in Sicilia

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Ne parlano su altre fonti: Con una bomba a mano in aeroporto: “L’ho trovata in spiaggia”. Denunciata turista francese; Trova una bomba a mano e la mette in valigia, scatta l'allarme all'aeroporto di Palermo; Aeroporto, si presenta ai controlli con una bomba a mano della seconda guerra mondiale: denunciata; Palermo, in aeroporto con una bomba a mano: denunciata una 23enne; Si presenta ai controlli in aeroporto con una bomba a mano della seconda guerra mondiale: Un souvenir.

Lo riporta msn.com: Trova una bomba a mano sulla spiaggia di San Vito Lo Capo e la mette in valigia, allarme nello scalo di Palermo - L’allarme bomba è scattato ieri nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo perché una giovane francese di 23 anni si è presentata ai controlli con una bomba a mano della seconda guerra mondiale perf ...

Risulta da itacanotizie.it: Turista trova ordigno nella spiaggia di San Vito, all’aeroporto di Palermo allarme bomba - Un allarme bomba che ha gettato i presenti nel panico è scattato ieri all’aeroporto di Palermo: una giovane donna francese di 23 anni si è presentata ...

Risulta da dire.it: Va in aeroporto con una bomba a mano della seconda guerra mondiale in borsa: “È un souvenir” - La turista francese è stata bloccata ai controlli mentre provava a prendere un volo da Palermo. La bomba era perfettamente funzionante ...