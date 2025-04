Pagelle Inter Milan 0 3 Taremi flop 45 Ma c’è pure un 7 – CdS

Inter, che perde 3-0 contro il Milan nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il Corriere dello Sport ha stilato le Pagelle di Inter-Milan, bocciando la prestazione di Mehdi Taremi e di un altro. Ma spunta pure un 7.flop – Finisce nel peggiore dei modi l’avventura in Coppa Italia dell’Inter, che perde il terzo derby su cinque in stagione capitolando 3-0 sotto i colpi di un Milan molto cinico. Ieri sera a San Siro, i nerazzurri giocano anche un buon primo tempo, ma è Jovic a portare i suoi avanti. Poi dopo la doppietta ad inizio secondo tempo, la partita prende la direzione della squadra di Conceicao, che nel finale finisce in trionfo con il sigillo pure di Reijnders. Per l’Inter niente sogno triplete e si lotta per due competizioni: scudetto e Champions League. Inter-news.it - Pagelle Inter-Milan (0-3): Taremi flop 4,5! Ma c’è pure un 7 – CdS Leggi su Inter-news.it Capitolazione netta dell’, che perde 3-0 contro ilnel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il Corriere dello Sport ha stilato ledi, bocciando la prestazione di Mehdie di un altro. Ma spuntaun 7.– Finisce nel peggiore dei modi l’avventura in Coppa Italia dell’, che perde il terzo derby su cinque in stagione capitolando 3-0 sotto i colpi di unmolto cinico. Ieri sera a San Siro, i nerazzurri giocano anche un buon primo tempo, ma è Jovic a portare i suoi avanti. Poi dopo la doppietta ad inizio secondo tempo, la partita prende la direzione della squadra di Conceicao, che nel finale finisce in trionfo con il sigillodi Reijnders. Per l’niente sogno triplete e si lotta per due competizioni: scudetto e Champions League.

