Pagelle Bologna Empoli 2 1 Italiano riporta i rossoblù in finale di Coppa Italia dopo 51 anni

Ilbatte l’2-1 e si qualifica per ladicontro il Milan, in programma a Roma il 14 maggio.il 3-0 in trasferta dell’andata, la squadra di Vincenzochiude la pratica grazie ai gol di testa di Fabbian e Dallinga. Non basta ai toscani la rete del momentaneo pareggio di Kovalenko. Ildisputerà quindi ladiper la seconda volta nella sua storia,esserci riuscito nel maggio 1974 (vittoria maturata ai calci di rigore contro il Palermo in quel caso).LERavaglia 6Non ha colpe sul golDe Silvestri 6Dalla sua parte non nascono pericoli. A 36ha ancora una condizione invidiabile Beukema 6.5Solido in marcatura e concentrato sulle preventive. Non sbaglia nullaLucumì 5Sbaglia l’intervento sul filtrante di Sambia al 33?: tenta la scivolata e non fa sfilare il pallone.