Padri che sparano ai figli il sicario di Gucci e l’ex Pr

sicario di Gucci è molto grave, mentre Vladislav Gaio a Belluno uccide il discendente di 17 anni e si toglie la vita Drammi che si consumano in preda all'ira funesta quando la mente diventa un bosco fitto come nel XIII canto dell'Inferno, dove abitano mostruose creature come le Arpie e le cagne infernali.

