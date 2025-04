Padre Bernardo Mi sentivo inadeguato Francesco mi spronò a non tirarmi indietro

Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte a Firenze, porterà nel cuore lo stupore e la prossimità, sentimenti con cui ha vissuto il compito di guidare gli esercizi spirituali di Quaresima del Papa e della Curia romana nel 2019, ad Ariccia. Giorni vissuti fianco a fianco con papa Francesco, che lo aveva scelto per quegli esercizi spirituali, nella quotidianità più semplice, dai pasti insieme al dialogo."E' stata un'esperienza straordinaria, tanto che talvolta mi pare impossibile averla vissuta – dice l'abate originario di Prato – Quel momento di servizio l'ho vissuto con stupore perché non mi sentivo adeguato. Ma il Papa mi ha sempre incoraggiato a non tirarmi indietro, a farlo sapendo che quello che a lui interessava non era la competenza intellettuale, ma la condivisione di un'esperienza del Signore e della Chiesa".

