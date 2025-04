Otto e mezzo Gad Lerner Sobrietà per il 25 aprile Un trabocchetto

"Non dobbiamo forzare la realtà, è accaduta questa coincidenza": Gad Lerner, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a proposito dell'80esimo anniversario della Liberazione, venerdì 25 aprile, che cade nei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, scomparso lunedì 21, i cui funerali saranno celebrati sabato 26. Proprio per questo motivo il governo ha chiesto di celebrare il 25 aprile ma con Sobrietà per rispetto alla figura del Pontefice.Non tutti, a sinistra, sembrano aver compreso questo invito. Tra questi c'è anche Lerner, che nella trasmissione in onda su La7 ha detto: "Questa storia della Sobrietà, che con zelo alcuni sindaci hanno assecondato annullando le manifestazioni del 25 aprile e che non ha riguardato le manifestazioni di calcio come la Coppa Italia - io ho sentito gridare negli stadi -, fa parte di un trabocchetto: mettere Papa Francesco contro il 25 aprile, lui non lo avrebbe gradito".

