Ottant’anni dalla Liberazione Ricordare è dovere

Liberazione dall’occupazione nazi-fascista, passaggio fondamentale nella storia della democrazia e della identità nazionale. Le celebrazioni si apriranno alle 10.15 con il ritrovo dei partecipanti davanti alla residenza comunale. Da qui si procederà con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide Anpi, in via San Francesco, in memoria dei partigiani fanesi caduti. Alle 10.30 prenderà il via il corteo commemorativo che accompagnerà le autorità e i cittadini ai Giardini della Rocca Malatestiana, dove sarà deposta una seconda corona al monumento alla Resistenza. A seguire, si terrà l’inaugurazione di "Una Stele per la Pace", promossa dall’Anpi e realizzata dagli studenti del liceo Nolfi Apolloni. La cerimonia proseguirà alle 10. Ilrestodelcarlino.it - Ottant’anni dalla Liberazione: "Ricordare è dovere" Leggi su Ilrestodelcarlino.it La città si prepara a commemorare l’80esimo anniversario della suadall’occupazione nazi-fascista, passaggio fondamentale nella storia della democrazia e della identità nazionale. Le celebrazioni si apriranno alle 10.15 con il ritrovo dei partecipanti davanti alla residenza comunale. Da qui si procederà con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide Anpi, in via San Francesco, in memoria dei partigiani fanesi caduti. Alle 10.30 prenderà il via il corteo commemorativo che accompagnerà le autorità e i cittadini ai Giardini della Rocca Malatestiana, dove sarà deposta una seconda corona al monumento alla Resistenza. A seguire, si terrà l’inaugurazione di "Una Stele per la Pace", promossa dall’Anpi e realizzata dagli studenti del liceo Nolfi Apolloni. La cerimonia proseguirà alle 10.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: L’erba brilla al sole. Parole e musica per ricordare gli ottanta anni della Liberazione; Ottant'anni dalla guerra di liberazione, l'istituto del Nastro Azzurro ricorda i combattenti ed i decorati al valor militare calabresi; Carmagnola: Molte iniziative per celebrare gli ottant’anni della Liberazione; 25 Aprile. Fermare la guerra, ricordare la Liberazione: il doppio impegno dell'ANPI Trapani; Ottant’anni fa la Liberazione. Tutti gli eventi del 25 Aprile in provincia di Varese.