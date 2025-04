Ospedale Milano lager Clementina anche il giorno prima della morte Chiama la polizia denunciali mi fanno morire assassini fai i video dammi un telefono i suoi cellulari era stati sottratti VIDEO

giorno prima della morte Clementina ha chiesto ripetutamente di poter avere un telefono per Chiamare i Carabinieri, i suoi due cellulari era stati sottratti e lei non poteva più contattare nessuno, nemmeno il suo amico che era andato a trovarla tutti i giorni; la 10a puntata del reportage del GDI Ilgiornaleditalia.it - Ospedale Milano lager? Clementina anche il giorno prima della morte: "Chiama la polizia, denunciali, mi fanno morire, assassini, fai i video, dammi un telefono"; i suoi cellulari era stati sottratti - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Ilha chiesto ripetutamente di poter avere unperre i Carabinieri, idueerae lei non poteva più contattare nessuno, nemmeno il suo amico che era andato a trovarla tutti i giorni; la 10a puntata del reportage del GDI

Approfondimenti da altre fonti: Ospedale Milano lager? Clementina anche il giorno prima della morte: Chiama la polizia, denunciali, mi fanno morire, assassini, fai i video, dammi un telefono; i suoi cellulari era stati sottratti - VIDEO; Clementina voleva denunciare l'ospedale, sarà morta per infarto per patimento fisico e morale dopo immobilizzazione prolungata o l’avranno sedata troppo; L’Istituto Clinico Città Studi dove è morta Clementina Callegari Mortara è l’ex Clinica Santa Rita, ribattezzata ospedale “degli orrori” dopo il processo iniziato nel 2008; Clementina ha resistito tanto in balia di quei maltrattamenti: era una donna piena di spirito e attaccata alla vita, prima del ricovero viveva bene, amava cucinare, fare da sé le sue cose e frequentare gli amici; Addio a Clementina Callegari Mortara, morta la 95enne entrata in ospedale per una bronchite, sedata e legata a letto per 12 giorni, con cellulari e oggetti personali sottratti.

informazione.it scrive: Ospedale lager Milano? Ultranovantenne innocua ricoverata per bronchite, prima legata e poi talmente sedata da non riuscire più a parlare - VIDEO - Continua il reportage de Il Giornale d'Italia in un noto ospedale (lager?) di Milano, dove una ultranovantenne, ricoverata per bronchite, è stata prima legata al letto, poi slegata ma sedata al ...