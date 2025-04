Ilgiorno.it - Oscar Cantoni, chi è il cardinale comasco tra i candidati per la successione di Papa Francesco

Como, 24 aprile 2025 – In attesa del Conclave – tra il 5 e 10 maggio -, in questo tempo di ‘sede vacante’ per la Chiesa dopo la morte di, tre cardinali lombardi eserciteranno un ruolo determinante nella transizione dalla cattedra di Bergoglio a quella del suo successore. Si tratta di Giovanni Battista Re,e Pierbattista Pizzaballa. Ma se il primo, camuno di Borno, oggi novantunenne, dovrà organizzare il conclave, ma all'’Extra omnes’ (fuori tutti) sarà costretto (per una questione di età) a lasciare la Cappella Sistina insieme a tutti gli altri over 80, gli altri due – il vescovo di Como e il patriarca di Gerusalemme - sono tra i ‘bili’.Pierbattista Pizzaballa, chi è ilbergamasco tra iper ladi“Cerchiamo di utilizzare bene gli insegnamenti del”, ha detto il vescovo di Como, entrando alla prima Congregazione dei cardinali in Vaticano.