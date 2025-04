Lanazione.it - Ortaggi esotici e bancarelle improvvisate: scoperto mercato abusivo al confine tra Firenze e Sesto

Leggi su Lanazione.it

, 24 aprile 2025 – Unimprovvisato, senza alcuna autorizzazione e con prodotti ortofrutticolicoltivati però a chilometro zero. È quanto hala Polizia Municipale martedì scorso in via Di Vittorio, zona ditraFiorentino, da tempo nota per allestimenti abusivi di.L’intervento è stato condotto congiuntamente da pattuglie dei Reparti di Rifredi e Mercati tutela del consumatore e autorizzazioni di Polizia. Al momento del controllo erano presenti sei furgoni, trasformati in veri e propri punti vendita, con la merce appoggiata anche direttamente a terra. Nessuno dei presenti era in possesso delle autorizzazioni necessarie per il commercio su area pubblica.Sui banchi improvvisati, accanto a prodotti comuni come bietole e pomodori, spiccavanoinsoliti per ilfiorentino: zucca Opo, cavolo cinese, lattuga asparago.