Oroscopo della prossima settimana le previsioni segno per segno dal 29 Aprile al 5 Maggio 2025

prossima settimana si apre con influssi astrali intensi, grazie all'ingresso di Mercurio in Ariete e una Luna crescente che favorisce l'azione e il chiarimento nei rapporti. È un periodo adatto a prendere decisioni, lasciarsi alle spalle i dubbi e affrontare i cambiamenti con spirito pratico. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono le stelle per ogni segno zodiacale.Arietesettimana di grande energia e lucidità mentale. Mercurio nel tuo segno favorisce comunicazione e decisioni rapide. Ottimo momento per affrontare colloqui, esami o questioni burocratiche. In amore potresti dire finalmente ciò che pensi senza timori.ToroCon il Sole nel tuo segno, ti senti più forte e centrato. Attenzione però alla gestione delle finanze, che richiederà cautela. In ambito affettivo, ritrovi la stabilità che cercavi, ma solo se riesci a lasciar andare vecchi rancori.

