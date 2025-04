Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, giovedì 24 aprile 2025: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi24? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi24:ArieteCari Ariete, la settimana in corso sarà piuttosto dinamica anche se qualche piccolo imprevisto dovrà essere gestito con attenzione. Marte vi rende piuttosto competitivi. Dovrete essere bravi a non agire distinto davanti agli imprevisti, cercando di mediare con la ragione ogni vostra scelta.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, il sole nelrende il Toro uno dei segni favoriti di questa settimana.