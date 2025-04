Organici ATA in arrivo l’operatore scolastico e il funzionario In ballo ancora i numeri nuova riunione al Ministero il 29 aprile

scolastico e del funzionario amministrativo, ma ci sono ancora da verificare meglio i numeri e le modalità. Di questo ed altro si discuterà nella riunione tra Ministero e Organizzazioni sindacali prevista per il 29 aprile alle 16.30.L'articolo Organici ATA, in arrivo l'operatore scolastico e il funzionario. In ballo ancora i numeri: nuova riunione al Ministero il 29 aprile .

