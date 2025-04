Lanazione.it - Orbetello, scontro sulla festa della Liberazione: “Il sindaco ci nega la piazza”, è polemica

(Grosseto), 24 aprile 2025 – Schermaglie sul 25 Aprile in Maremma. Il Comune di(Grosseto) hato l'autorizzazione al suolo pubblico all'Anpi all'interno del Parco delle Crociere, dove è prevista la celebrazione del 25 Aprile."Questa mattina il dirigente del Comune di, dottor Sabatino, ci ha comunicato che la Giunta disi è riunita e ci avrebbeto il suolo pubblico all'interno del Parco delle Crociere - ha detto il presidente provinciale dell'Anpi, Giulio Balocchi - Lo avevamo chiesto da settimane e pagato all'ufficio Patrimonio quanto dovuto. Ho lavorato per 40 anni in Comune e non ho mai visto aspettare una delibera per concedere il suolo pubblico. Quindi questa è una rappresaglia del Comune. Che però non deve illudersi: domani il 25 Aprile lo celebreremo ugualmente".