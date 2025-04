Bergamonews.it - Oratorio San Giovanni XXIII, dopo il campo da calcio anche la palestra cambia volto

Ponte San Pietro. L’Sandi Ponte San Pietro si fa bello, ancora una volta.l’avvento del terreno in erba sintetica neldala scorsa estate, è ai nastri di partenzala riqualificazione dellasportiva.Un accordo raggiunto grazie agli sforzi della Parrocchia di Ponte San Pietro, l’amministrazione comunale e l’Unione Sportiva Giemme e che muoverà i primi concreti passi al termine del Centro Ricreativo Estivo (Cre).L’impianto è stato realizzato, così come tutto il complesso, negli anni ’60 e ospita le partite e gli allenamenti delle formazioni di pallavolo del Giemme (la storica società legata all’cittadino), dal mini volley Csi alla Seconda divisione FIPAV. Le varie criticità sorte negli anni e la volontà di allinearsi alle nuove normative sulla sicurezza hanno da il ‘la’ per procedere all’opera di rinnovamento.