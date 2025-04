Orario Fiorentina Juventus Women quando si gioca il match di Serie A femminile

Orario Fiorentina Juventus Women: quando si gioca il match di Serie A femminile. Data e calcio d'inizio del match valido per la poule scudettoLa Juventus Women si prepara al match esterno con la Fiorentina, valido per l'ottava giornata della poule scudetto di Serie A femminile. Le bianconere vengono dalla vittoria col Milan e dai conseguenti festeggiamenti per il sesto scudetto.Il match si giocherà al Viola Park di Firenze e il fischio d'inizio è fissato per venerdì 25 aprile alle ore 12:30. La squadra di Canzi è attesa poi dal turno di riposo prima della festa del 10 maggio con l'Inter all'Allianz Stadium.

