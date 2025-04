Operaio precipita da un ponteggio elisoccorso non riesce ad atterrare ambulanza resta bloccata

Dramma, oggi pomeriggio, a Maiori, dove un operaio è precipitato, per cause in corso di accertamento, da un ponteggio mentre lavorava. Gli inconvenienti Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo avergli riscontrato diverse fratture, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

