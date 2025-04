Open Day allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze dell'Agenzia Industrie Difesa, dopo il grande successo delle Giornate del Fai, riapre le porte della propria sede. Martedì 29 aprile, dalle ore 09:30 alle .L'articolo Open Day allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su .com (Adnkronos) – In occasione della giornata nazionale del Made In Italy, indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), quest'anno dedicata all'innovazione, lodi Firenze dell'Agenzia Industrie Difesa, dopo il grande successo delle Giornate del Fai, riapre le porte della propria sede. Martedì 29 aprile, dalle ore 09:30 alle .L'articoloDayproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ne parlano su altre fonti: Open day del 29 aprile allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze; 2025-04-24 FIRENZE – OPEN DAY STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE; Porte aperte al Farmaceutico militare per celebrare il Made in Italy; Esseco apre le porte del suo stabilimento a San Martino di Trecate; Trecate, oltre 400 visitatori al primo openday di Esseco.

Come scrive msn.com: Open day al Farmaceutico militare di Firenze il 29 aprile - In occasione della giornata nazionale del Made In Italy, indetta dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e dedicata quest'anno all'innovazione, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di ...

Si legge su adnkronos.com: Open Day allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare - In occasione della giornata nazionale del Made In Italy, indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), quest'anno dedicata all'innovazione, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico ...

Da quotidianosanita.it: Cannabis farmaceutica. Domani open day allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze - Il programma 15 MAG - Domani, martedì 16 maggio, Open Day sulla cannabis farmaceutica organizzato dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (via Reginaldo Giuliani 201 ...