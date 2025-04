Ondata di maltempo e grandine come neve a Foggia automobilisti soccorsi allagamenti e disagi

Foggia nel pomeriggio di giovedì è stata colpita da nubifragi intensi e grandinate. Nel territorio del comune di Lucera alcune strade allagate, altre letteralmente invase dalla grandine che ha imbiancato tutto come neve. Danni diffusi alle colture agricole del Tavoliere, in particolare il grano. Leggi su Fanpage.it La provincia dinel pomeriggio di giovedì è stata colpita da nubifragi intensi e grandinate. Nel territorio del comune di Lucera alcune strade allagate, altre letteralmente invase dallache ha imbiancato tutto. Danni diffusi alle colture agricole del Tavoliere, in particolare il grano.

